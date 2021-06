Le Mug - invité 1 : Comment devient-on raciste ? sur Auvio

Rencontre avec Évelyne Heyer son roman graphique « Comment devient-on raciste ? » coscénarisé avec Carole Reynaud-Paligot et Ismaël Méziane au dessin, paru aux éditions Casterman.

À de multiples reprises, Ismaël Méziane a vécu personnellement le racisme. En 2017, lorsqu’il visite l’exposition « Nous et les Autres » au Musée de l’Homme à Paris, c’est un véritable choc qu’il a aussitôt envie de partager. Il entreprend alors de réaliser une bande dessinée avec les deux commissaires de l’exposition, respectivement anthropologue généticienne et historienne. Sous forme de déambulation, il propos