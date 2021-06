Le Mug - invité 1 : Focus sur "Les Folles enquêtes de Magritte et Georgette" sur Auvio

Rencontre avec Nadine Monfils pour « Les Folles enquêtes de Magritte et Georgette - Nom d'une pipe ! » paru aux éditions Robert Laffont. Une série d'enquêtes inédites menées par le peintre René Magritte et sa femme, Georgette.C'était au temps où Bruxelles bruxellait... À l'arrêt du tram, le célèbre peintre René Magritte, chapeau boule, costume sombre et pipe au bec, a une vision étrange : une jeune femme en robe fleurie, debout à côté de son corps ! Il en parle à Georgette, son épouse, et immortalise la scène dans un tableau. Quelques jours plus tard, cette femme est retrouvée assassinée, av