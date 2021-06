Le Mug - invité 1 : Focus sur "Pucelle - Tome 2 : Pucelle – Confirmée" sur Auvio

Rencontre avec Florence Dupré La Tour pour « Pucelle - Tome 2 : Pucelle – Confirmée » paru aux éditions Dargaud

Avec ce deuxième volume de "Pucelle", Florence quitte l’enfance pour l’adolescence, et avec sa patte tragi-comique, elle raconte les changements physiques et ses rapports ambivalents à sa sexualité naissante. À mesure que son corps change, c’est son regard sur son éducation, sur son rapport aux autres qui évoluent, et surtout les Hommes qui l’attirent tout en la plongeant dans un abîme d’angoisse. Que faire de toutes ces pulsions interdites ? Et, à mesure que Florence grandit, ce