Le Mug - invité 1 : Focus sur les 18 exils de Susie Morgenstern sur Auvio

Rencontre avec Susie Morgenstern pour "Mes 18 exils" paru aux éditions L'Iconoclaste. Susie Morgenstern est romancière : elle a publié plus de cent cinquante livres, dont d'immenses best-sellers pour les enfants. Avec elle, impossible de s'ennuyer. Tout est rire, autodérision, émotion. Elle a l'art de raconter les petits et les grands moments de la vie, les chagrins, les joies, mais surtout l'éblouissement d'aimer. De ses 18 exils, elle tire un hymne à la vie qui se lit pied au plancher et sourire aux lèvres.