Le Mug - invité 1 : Focus sur "Le goût du moche" d'Alice Pfeiffer sur Auvio

Rencontre avec Alice Pfeiffer pour « Le goût du moche » paru aux éditions « Flammarion »

Journaliste de mode, Alice Pfeiffer observe ses collègues accumuler des pièces fabuleuses au fil des collections, des saisons et des ventes presse. Pas elle. Pour son plus grand plaisir, elle collectionne « les trucs moches ». Ce que l’on nomme « moche » touche souvent à l’affect, au rire, ou encore au réconfort. Et il est tendance : pensons aux chaussures Crocs, aux concours des pulls moches de Noël, jusqu'aux nains de jardin dans l’art contemporain ! Il peut même devenir une revendication, une fierté