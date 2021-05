Le Mug - invité 2 : Focus sur le "Picture! Festival" 2021 sur Auvio

Rencontre avec Carole Saturno, directrice du « Picture! Festival » à découvrir jusqu’au 6 juin 2021.

Un festival dédié à l’illustration en mouvement dans tous ses états et dans une déambulation au Mont des Arts et bien au-delà grâce aux partenaires aux quatre coins de la ville. Parmi les temps forts de cette édition de printemps, on retrouvera Dominique Goblet qui déclare son amour à Ostende, l'artiste Kitty Crowther, Fanny Dreyer qui ravive ses souvenirs de vacances et l’artiste allemand ATAK qui débarque avec son musée personnel…