Le Mug - invité 1 : Focus sur "Ici-Bas" le nouvel album de Gérard Lanvin sur Auvio

Rencontre avec Gérard et Manu Lanvin pour la sortie de leur premier album « Ici-Bas » (sorti le 21 mai).

L'acteur Gérard Lanvin revient sur le devant de la scène avec un tout premier album « Ici-bas », écrit et réalisé à l'aide de son fils Manu Lanvin… Acteur, puis chanteur, mais toujours rockeur. Gérard Lanvin la grande gueule du cinéma français, pousse un coup de rock teinté de blues avec la sortie de son album « Ici-bas ». Lanvin envoie ses chansons « coup de poing » sans concession, ni faiblesse, le temps d’un tourbillon musical. Poussé et encouragé par son fils, le bluesman Manu Lanvin