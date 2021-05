Le Mug - invité 1 : Retour sur l’extraordinaire carrière de Bob Dylan sur Auvio

Rencontre avec Nicolas Livecchi pour « Dylanographie - Bob Dylan en 176 disques » paru aux éditions « Impressions Nouvelles ».

Ce 24 mai, Bob Dylan fêtera à la fois ses quatre-vingts ans et les soixante ans d'une carrière particulièrement prolifique. Depuis son premier disque enregistré à l'âge de vingt ans jusqu'au triomphe post-confinement de Rough And Rowdy Ways, il aura ainsi publié 39 albums studio et 6 albums live… du moins officiellement?!

Car, en réalité, ce sont des milliers de références qui sont aujourd'hui proposées sur le marché.Cet ouvrage vient combler un manque. Destiné ta