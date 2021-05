Le Mug - invité 1 : Benjamin Durand et Nico Prat pour le livre « Oasis ou la revanche des ploucs » sur Auvio

Derrière les tubes des années 1990, devenus des hymnes (« Wonderwall », « Supersonic »…) et les frasques des frères Gallagher, réputés pour leur arrogance et leur tendance à l’auto sabordage, Oasis est avant tout un groupe qui a marqué l’histoire de l’Angleterre, aussi bien pour son impact sur la Britpop, réponse anglaise au mouvement grunge, que pour ce qu’il a représenté pour toute une génération. Issus de la classe ouvrière anglaise déshéritée de Manchester, marquée par la délinquance et le chômage, les membres du groupe auront symbolisé le passage de l’inconsidération à la starification