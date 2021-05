Le Mug - invité 1 : Focus sur l'ouvrage « Mondialisation, la folle histoire en BD » sur Auvio

Sébastien Jean pour l’ouvrage « Mondialisation, la folle histoire en BD » (Ed. Les Arènes).

La mondialisation suscite des débats passionnés : on est « pour » la variété des produits et les petits prix qu’elle permet, on est « contre » les pertes d’emploi et la désindustrialisation; on s’inquiète de l’interdépendance croissante et de la fragilité qu’elle peut engendrer. L’histoire de la mondialisation est moins connue et pourtant pleine de rebondissements : on y croise des penseurs, des zinzins, des porte-conteneurs, des banques de l’ombre, des chauffeurs routiers et des chercheurs en économ