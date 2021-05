Le Mug - invité 1 : Focus sur la 65ème édition du Concours Eurovision sur Auvio

Décryptage de cette nouvelle édition du Concours Eurovision de la chanson 2021 qui sera la 65e depuis sa création

D’abord annulé en 2020 à cause de la crise sanitaire, le concours revient cette année sous conditions à Rotterdam. Le 22 mai prochain se tiendra l’un des concours le plus regardé à travers le monde. Comme à chaque fois, les spéculations sur le vainqueur vont bon train et des favoris sont déjà remarqués. La plupart des pays ont gardé les mêmes candidats qu’ils comptaient proposer l’an passé mais avec des chansons différentes tout de même ! Focus sur les coulisses de ce concours