Le Mug - invité 1 : Focus sur "Coyotes", la nouvelle série de la RTBF sur Auvio

Focus sur « Coyotes », la toute nouvelle série belge issue du fonds FWB - RTBF qui arrive dès ce dimanche 16 mai à 20h50 pour trois soirées consécutives à suivre sur La Une & Auvio ! Avec Sarah Ber et Kassim Meesters. Un thriller de six épisodes, porté par un casting jeune, dont Louka MInnella, Kassim Meesters, Sarah Ber et Victoria Bluck, mais aussi Steve Driesen, Philippe Jeusette ("Ennemi Public") et Valérie Bodson. L'intrigue se passe dans un camp scout, quand une patrouille découvre un cadavre et des diamants, c’est toute une communauté qui va devoir faire face à ses démons, ses secret