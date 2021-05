Le Mug - invité 1 : Focus sur "Maison tanière" de Pauline Delabroy-Allard sur Auvio

Rencontre avec Pauline Delabroy-Allard pour "Maison tanière" paru aux éditions L'iconopop.



"On mériterait des applaudissements

et les cris d'une foule en délire,

tant on fait ça bien, l'amour."

Elle se retire seule, loin du monde, dans une maison comme une tanière. Chaque jour, elle choisit un vinyle, écrit et prend des photos. Elle laisse venir les sentiments et les souvenirs,

elle fait parler les plafonds et les murs. Et cette maison tanière devient la nôtre.