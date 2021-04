Le Mug - invité 1 : Focus sur "Le roi n'avait pas ri" de Guillaume Meurice sur Auvio

Rencontre avec Guillaume Meurice pour son nouveau roman "Le roi n'avait pas ri" paru aux éditions JC Lattès

Triboulet fut le difforme et volubile bouffon de Louis XII et François Ier. À travers sa vie de frasques et de facéties, il testa chaque instant les limites de sa liberté. Jusqu’à… la blague de trop. Le pouvoir tolère-t-il vraiment le rire ? Lorsqu’elle est permise par un roi, l’irrévérence fait-elle révérence ? L’ascension et la chute de Triboulet, racontée par un bouffon du XXIe siècle.