Le Mug - invité 1 : Focus sur "Les minutes non-éducatives d'Élodie Poux" sur Auvio

Recontre avec Elodie Poux pour son livre « Les minutes non-éducatives d'Élodie Poux » paru aux éditions Hugo Image.

Piquante, déjantée, dérangeante, Elodie Poux répond à des lettres d'enfants, à sa façon. Tous les thèmes y passent et ses réponses sont sans concessions. Un livre à lire et à jouer, puisqu'Élodie y a concocté quelques jeux en bonus. Elodie Poux a 38 ans et se fait connaitre en 2013, avec son spectacle " Le Syndrome du Playmobil " au Théâtre 100 Noms à Nantes. Ensuite tout s'enchaîne : elle démissionne de ses deux emplois dans l'animation en août 2014. C'est le grand saut ! El