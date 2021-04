Le Mug - invité 1 : "William" de William Sheller sur Auvio

Rencontre avec William Sheller pour son livre « William » paru aux éditions Des Equateurs

Tout le monde connaît ses succès car, avant tout, William Sheller est un musicien classique, un homme de l'orchestration. Et William est une symphonie écrite par Sheller. Une enfance marquée par un secret, l'identité de son père, et un double enracinement : le Paris des années 50, des 4 CV et l'Amérique des Cadillac. En effet, sa mère, Paulette, tombe amoureuse d'un Américain qui travaille dans des boîtes de jazz : long séjour dans l'Ohio à deux heures de route du Michigan où vit le père naturel de Wil