Le Mug - invité 1 : Focus sur les 40 ans d’Ernest et Célestine sur Auvio

Rencontre avec Emeline Attout, directrice de la Fondation Monique Martin/Gabrielle Vincent dans le cadre des 40 ans d’Ernest et Célestine et de la parution de l’album « Comment tout a commencé » de Gabrielle Vincent paru aux éditions Casterman. Ernest et Célestine, ou comment l'amitié entre un grand ours et une petite souris a commencé. Le livre remonte aux origines de ce chef-d'oeuvre de la littérature jeunesse en réunissant le premier (Ernest et Célestine ont perdu Siméon) et le dernier album (Les questions de Célestine) créé par Gabrielle Vincent. Un dossier exclusif s'ajoute à ces histoi