Le Mug - invité 1 : Focus sur "Le livre noir de la mode" sur Auvio

Rencontre avec Audrey Millet pour son ouvrage « Le livre noir de la mode » paru aux éditions « Les Peregrines ».

La mode fascine et fait rêver. Véritable art pour certains, purement utilitaire pour d'autres, s'habiller est indispensable pour tous et constitue parfois un moyen d'affirmation de soi. Cette industrie est pourtant devenue le symbole du capitalisme de séduction et d'une mondialisation malade. Système complexe d'exploitations et d'oppressions, elle repose sur différents types d'esclavage moderne. Derrière la poésie des motifs et des formes, les corps naturels améliorés à coups de