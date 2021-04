Le Mug - invité 1 : Focus sur "Le Chat déambule" sur Auvio

Rencontre avec Philippe Geluck pour son album et son exposition événement « Le Chat déambule »

Vingt sculptures monumentales du Chat sont actuellement exposées jusqu’au 9 juin 2021 sur les Champs-Élysées. L’animal le plus populaire de la bande dessinée envahit la plus belle avenue du monde. Dix-huit ans après son exposition à l’École nationale des Beaux-Arts, Philippe Geluck se voit accueilli (comme Fernando Botero le fut en 1992) dans l’espace urbain le plus prestigieux de la capitale française. Une exposition impressionnante, dans laquelle Le Chat, comme à son habitude, fait rire, questio