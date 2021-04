Le Mug - invité 1 : Retour à Movieland avec David Honnorat sur Auvio

Rencontre avec David Honnorat pour son livre « Retour à Movieland » paru aux éditions Hachette Heroes

Après Movieland, David Honnorat nous propose un nouveau voyage plus personnel illustré au pays du cinéma. À travers 20 univers illustrant les régions de la carte originale, il nous fait découvrir ses films références, ceux qui ont marqué et forgé son âme de cinéphile. De la forêt du film noir aux jardins fantastiques, en passant par les plaines de l’aventure, l’archipel des teens et les monts de la SF, les nouvelles œuvres décryptées sont autant de ponts pour traverser l’histoire du 7e Art