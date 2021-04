Le Mug - invité 1 : Retour sur le succès des Daft Punk avec "Daft Punk incognit" sur Auvio

Rencontre avec Michel Goujon pour le livre « Daft Punk incognito » aux éditions de L’Archipel

1993-2021, Daft Punk a fait danser la planète pendant 28 ans. Sous la forme d'un abécédaire amoureux et musical, le livre de référence pour tous les fans de Daft Punk, le groupe de musique électronique le plus célèbre au monde. Voici une balade musicale, littéraire et robotique au sein d'un monde fascinant : celui de deux musiciens nés dans l'Ouest parisien, inventeurs de la " French Touch", et devenus figures de légende. Ensemble, ils ont métamorphosé la musique électronique. De Anonymat à Z6PO,