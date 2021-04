Le Mug - invité 1 : Focus sur l"Abécédaire joyeux et décomplexé du féminisme" de Clarence Edgard-Rosa sur Auvio

Rencontre avec Clarence Edgard-Rosa son "Abécédaire joyeux et décomplexé du féminisme" paru aux éditions Pocket. Pourquoi " féminisme " est-il encore considéré comme un gros mot ? Comment s'y retrouver dans la jungle des courants féministes ? Les Spice Girls ont-elles piétiné l'héritage militant du girl power ? Comment s'expliquent les inégalités salariales entre les hommes et les femmes ? Qu'est-ce que le mansplaining, le slut shaming, l'empowerment ? Toutes ces questions trouvent des réponses claires et décomplexées dans cet abécédaire drôle et pointu.