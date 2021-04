Focus sur la nouvelle édition du BIFFF qui ouvre ses portes en ligne ce mardi jusqu’au 18 avril. Au programme du Festival du Film Fantastique de Bruxelles : 48 longs-métrages et 63 courts-métrages avec toujours du cinéma fantastique, de la science-fiction et de l’épouvante, ... On découvre cette éditions 2021 avec Guy Delmote, le président.