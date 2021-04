Le Mug - invité 1 : Portrait de Kurt Cobain dans "Kurt" sur Auvio

Rencontre avec Laurent-David Samama pour son roman "Kurt" paru aux éditions Plon. Et si Kurt Cobain s'était confié à son caméscope juste avant sa mort ? 1994. Kurt Cobain, le leader iconique de Nirvana, se détruit chaque jour un peu plus. Dans ces années 90 où la vidéo et la télé font les stars, Cobain, qui a compris la puissance de l'image et se rêve en artiste complet, décide de confier sa détresse et sa solitude à un caméscope. De son mépris pour la chaîne eMptyTV à sa fascination pour l'immaculé, de sa lucidité sans faille sur la réalité américaine à sa nostalgie de l'innocence, des prém