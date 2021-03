Le Mug - invité 1 : "Sous la Ceinture", le roman de Philippe Gustin sur Auvio

Rencontre avec Philippe Gustin pour son livre « Sous la Ceinture » paru chez Ker éditions. Un premier roman avec lequel l’auteur a remporté le prix Fintro Écritures noires 2020 et dans lequel il nous présente l’histoire de Khalid qui rêve de gloire et de reconnaissance. Créatif, il s’imagine primo-romancier en quête d’éditeur. À ceci près que son mode d’expression, c’est la terreur : il est djihadiste, mais son style très personnel ne correspond à aucune ligne « éditerroriale ». Sa vie n’est pas simple, les suprémacistes et les défenseurs de l’environnement lui livrent une concurrence féroce