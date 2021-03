Le Mug - invité 1 : Focus sur le manifeste des 343 sur Auvio

Rencontre avec Adeline Laffitte et Hervé Duphot pour leur roman graphique « Le manifeste des 343 - L'histoire d'un combat » avec Hélène STRAG paru chez Marabout. Fin 1970, Nicole, jeune documentaliste au Nouvel Observateur s’indigne du sort des femmes obligées d’avorter clandestinement. Elle décide de mettre en place une action d’envergure avec le Mouvement de Libération des Femmes et de monter un « scoop » destiné à changer la société et les mentalités… Ce sera le Manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir, signé par 343 Françaises connues ou inconnues et publié par le Nouvel Observa