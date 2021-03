Le Mug - invité 1 : Focus sur "Gustav Klimt - The Immersive Experience" sur Auvio

Rencontre avec Mario Iacampo, commissaire de l’exposition "Gustav Klimt - The Immersive Experience" à découvrir à la Galerie Horta. Une exposition qui aborde l’art du maître symboliste autrichien, figure de proue du mouvement art nouveau et héros de la Sécession. Un peintre aux mille facettes qui vont briller sous vos yeux grâce à la magie de l’immersion et de la technologie de la réalité virtuelle. Un voyage à découvrir du 24 mars au 5 septembre à Bruxelles.