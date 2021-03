Le Mug - invité 1 : Dans le souffle de la Bombe de Karen Northshield sur Auvio

Rencontre avec Karen Northshield pour son ouvrage « Dans le souffle de la Bombe » paru aux éditions Kennes

Karen Northshield se trouvait à l’aéroport de Bruxelles pour rejoindre sa famille aux États-Unis le 22 mars 2016 quand a eu lieu l’attaque terroriste qui tua 18 personnes et en blessa 92 autres. Littéralement soufflée par la bombe qui a explosé à seulement quelques mètres d’elle, transportée in extremis à l’hôpital où elle subira de multiples interventions chirurgicales, et alors qu’aucun médecin ne la pensait capable de survivre à un tel choc, cette Belgo-Américaine de trente ans va