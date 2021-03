Le Mug - invité 1 : Focus sur "Bigfoot Family", une success-story à la belge sur Auvio

Rencontre avec Ben Stassen pour son film d'animation belge « Bigfoot Family » qui cartonne actuellement sur les plates formes de streaming partout dans le monde.

C’est en fait la suite du film d’animation à succès Bigfoot Junior toujours disponible sur Netflix aussi. Ce film d'aventures est l’œuvre des studios belges nWave, spécialistes de l’animation 3D, à qui l’on doit entre-autres « Royal Corgi », « Les Aventures de Sammy », « Fly me to the Moon », ou encore « Le Manoir Magique ». Retour une success-story à la belge avec son fondateur.