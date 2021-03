Le Mug - invité 1 : aurent Combalbert pour son livre « Négo » sur Auvio

Rencontre avec Laurent Combalbert pour son livre « Négo » paru aux éditions Calmann-Levy.

Stanislas Monville est négociateur professionnel. Il intervient dans les kidnappings, les séquestrations, les extorsions… Lorsqu’il est contacté pour prendre en charge une négociation ultrasecrète autour du plus grand conservatoire de la biodiversité au monde, il sent un piège, mais la curiosité l’emporte. Très vite, il comprend qu’il a mis les pieds dans un engrenage dangereux, où l’écologie rime avec violence et fanatisme, et où chaque ultimatum risque d’être le dernier… Laurent Combalbert est un an