Le Mug - invité 1 : Focus sur "Les Amants d’Hérouville", une histoire vraie sur Auvio

Rencontre avec Yann Le Quellec pour son roman graphique "Les Amants d’Hérouville", une histoire vraie. Le château d'Hérouville est un véritable condensé des années 70. En y créant ses célèbres studios, Michel Magne découvre l'amour fou, rassemble les plus grands créateurs de l'époque et révolutionne le sens de la fête. 1970. Marie-Claude rencontre Michel Magne, génial compositeur de musiques de films. C’est le coup de foudre. Elle le rejoint dans son château d’Hérouville où Bowie, Elton John et bien d’autres stars se rassemblent. Mais le succès attise les convoitises. Derrière le conte de f