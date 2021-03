Le Mug - invité 1 : L'Homme-chevreuil - Sept ans de vie sauvage sur Auvio

Rencontre avec Geoffroy Delorme pour son livre « L’homme-chevreuil » paru chez aux éditions « Les Arenes »

Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n'a pas vingt ans quand il aperçoit, dans la forêt de Louviers en Normandie, un chevreuil curieux et joueur. Le jeune homme et l'animal s'apprivoisent. Geoffroy lui donne un nom, Daguet, et le chevreuil lui ouvre les portes de la forêt et du monde fascinant de ses semblables. Geoffroy s'installe parmi eux et son expérience immersive va durer sept ans. Vivre seul en forêt sans tente, ni abri, ni même un sac de couchage ou une couverture, c'est sur