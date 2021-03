Le Mug - invité 1 : Incroyables... mais faux ! Histoires de complots de JFK au Covid-19 sur Auvio

Rencontre avec Vincent Quivy pour son livre « Incroyables... mais faux ! Histoires de complots de JFK au Covid-19 » paru aux éditions du Seuil. Hitler retrouvé bronzant sur une plage du Brésil, la planète Mars envahie d’esclaves sexuels, Daniel Balavoine assassiné par les services secrets, Notre-Dame de Paris victime d’une vengeance religieuse, des individus contrôlés par la CIA via leurs testicules et les Twin Towers détruites à l’explosif… L’auteur les rapporte d’une manière rigoureuse et documentée, tout en les saupoudrant de sauce piquante et d’une pincée d’ironie. Elles sont garanties s