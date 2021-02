Le Mug - invité 1 : Notre grammaire est sexy! sur Auvio

Rencontre avec Xavier Mauduit pour son ouvrage "Notre grammaire est sexy" réalisé avec Laure de Chantal, paru aux éditions Stock

Loin du manuel de grammaire rébarbatif, ce livre se présente plutôt comme une passionnée et très amusante déclaration d’amour au français. Il propose une approche ludique, vigoureuse et tendre, qui vise à décorseter notre langue pour se l’approprier, la prendre, et l’apprendre. Il est question de rimes embrassées, d’accords, de liaisons scandaleuses, du temps qui passe, de naissances, de changement de genre, de jeux et de faux semblants, de la chair d’un mot et de