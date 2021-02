Focus sur les moyens développés par les théâtres (plateformes VOD, applications, captations, streaming en direct, …) pour continuer à faire vivre les spectacles et conserver le lien entre les spectateurs, les œuvres de théâtre et les artistes.

On en parle avec Nathalie Uffner, directrice du Théâtre de la Toison d’Or et Patricia Ide, co-directrice du Théâtre Le Public.