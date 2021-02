Le Mug - invité 1 : Fcous sur les séries animées japonaises avec "Japanime" sur Auvio

Rencontre avec Clément Cusseau pour son ouvrage « Japanime » co-écrit avec Sébastien-Abdelhamid paru aux éditions « Webedia Books ». En 50 ans, les séries animées japonaises se sont imposées comme un incontournable de la pop culture en France. De Astro Boy à Naruto en passant par One Piece, Goldorak ou Nicky Larson, cet ouvrage réunit les meilleurs anime japonais, qui ont marqué l'histoire et votre enfance, et vous les présente à travers l'œil d'experts. Grâce à des descriptifs détaillés, des informations exclusives et des anecdotes inédites, découvrez ou redécouvrez plus de 70 anime japonai