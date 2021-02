Le Mug - invité 1 : Focus sur "Still standing for culture" sur Auvio

Rencontre avec David Murgia, membre du collectif "Still standing for culture" qui invite tous les citoyens et toutes les citoyennes à manifester, pour les lieux de concerts, théâtres et cinémas fermés à cause de la crise, pacifiquement et à dans le respect des mesures. Comment ? Grâce aux chaussures… Tous ces lieux culturels gardent portes closes depuis le 28 octobre, et sont en souffrance depuis le début de pandémie chez nous (soit le 13 mars 2020). L’action "Shoes and Choose" invite le public et les artistes à aller déposer une paire de chaussures devant leur salle préférée le samedi 20 f