Le Mug - invité 1 : La question qui tue de Sophia Aram sur Auvio

Rencontre avec Sophia Aram pour son ouvrage « La question qui tue » paru aux éditions Denoël. "T'as tes règles ou quoi ?", "Je peux toucher tes cheveux ?" «Tu n’as pas l'air gay pourtant !"... Ces remarques aux faux airs amicaux charrient énormément de préjugés. Elles sont pesantes précisément parce que les personnes qui les prononcent sont rarement conscientes de leur énormité et des effets qu'elles peuvent produire. Dans son livre "La question qui tue - Perfidies ordinaires, maladresses et autres micro-agressions", l'humoriste, comédienne, chroniqueuse et animatrice de télévision, nous pro