Le Mug - invité 1 : Kin, tout est vie sur Auvio

Focus sur le documentaire : « Kin, tout est vie » à découvrir ce mardi à 21h35 sur Tipik et sur Tarmac, avec Vinz Kanté, animateur sur Tarmac et producteur du documentaire. Ce film nous emmène en voyage à Kinshasa en compagnie de Damso. Ce n'est pas la première fois que Damso revient mais cette fois, à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, l'artiste est de retour sur sa terre d'origine. Après 3 albums signés sur le label de Booba et une fin de contrat, Damso a finalement gagné sa liberté. Le jeune artiste a décidé d'orienter son œuvre vers ce qui lui est essentiel. Notamment, l'Afrique.