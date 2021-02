Le Mug - invité 1 : Sexisme story, decryptage de Loft Story sur Auvio

Rencontre avec Paul Sanfourche pour son livre « Sexisme story. Loana Petrucciani » paru aux Editions du Seuil. Tout le monde connaît Loana, la blonde de Loft Story (2001). On en sait moins sur Loana Petrucciani, battue et humiliée par son père, victime de violences conjugales répétées, outil médiatique aux mains de producteurs opportunistes et sans scrupules. Cette femme-objet a fait les choux gras de toutes les presses – y compris des plus sérieuses – au prix d'une profonde souffrance. En moins de vingt ans, la star éphémère a multiplié les tentatives de come-back et de suicide, sombré dans