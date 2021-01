Le Mug - invité 1 : "Dansez sur moi" une declaration à Claude Nougaro signé Gad Elmaleh sur Auvio

Rencontre avec L’humoriste Gad Elmaleh déclare ici son amour à l’icône de la chanson française Claude Nougaro dans son premier album « Dansez sur moi ». Pour ce faire, l’artiste s’entoure des plus grands : Angélique Kidjo, Thomas Dutronc, Richard Galliano, Biréli Lagrène, Ibrahim Maalouf et The Amazing Keystone Big Band. L’album se veut être une invitation aux voyages (Nougayork…), à la tendresse (Toulouse, Cécile, ma fille, Rimes), à la coquinerie, l’autodérision (Les Don Juan, Je suis sous) et à l’audace, avec une interprétation de Bidonville inattendue