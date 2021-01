Le Mug - invité 1 : Pourquoi Dubaï est-il devenu le nouvel eldorado des influenceurs ? sur Auvio

De plus en plus d’influenceurs décident de s’installer dans l’Emirat du Golfe et en font la promotion auprès de leurs millions d’abonnés. Au-delà du climat et des avantages fiscaux, quelles sont les raisons qui poussent ces personnalités, souvent des familles avec enfants, à quitter l’Europe pour Dubaï ? Tentative de réponse avec Mehdi Khelfat, responsable éditorial Monde à la RTBF et Assem Chammah, co-fondateur et CEO de Snikpic, une startup visant à simplifier la collaboration entre les marques et les influenceurs.