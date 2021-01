Le Mug - invité 1 : TiiwTiiw, chanteur belge au milliard de vues sur Auvio

Rencontre avec TiiwTiiw, le chanteur bruxellois qui compte plus d'un milliard de vues sur Youtube ! L’ensemble des clips vidéos du chanteur et producteur belgo-marocain TiiwTiiw, actif dans le monde de la musique depuis environ cinq ans, ont dépassé cette barre symbolique. C’est plus qu’Angèle, Damso et Roméo Elvis, figures de la musique noir-jaune-rouge réunis ! "Un milliard de vues, ce que ça représente ? C’est une fierté, une revanche sur la vie… Je me suis pété la gueule plus d’une fois. Mais au final, j’ai cru en mon rêve."