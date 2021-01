Le Mug - invité 1 : Focus sur la BD "Le Président" sur Auvio

Rencontre avec Philippe Moreau Chevrolet pour sa BD aux éditions « Les Arènes ». En 2015, les Arènes imaginaient Marine Le Pen présidente. Cinq ans plus tard, nouvel album qui, cette fois, envisage une candidature de Cyril Hanouna. Un engagement initié par le milliardaire Vincent Bolloré, et chaperonné par un jeune énarque. D’abord écœuré par cette proposition, il finit par s’y laisser prendre, autant qu’il tombe sous le charme de l’animateur et de sa toute-puissance. S’ensuit un cheminement stratégique qui mène Hanouna au second tour de la présidentielle 2022...