Le Mug - invité 1 : Les 80 ans du Capitaine Haddock sur Auvio

Rencontre avec Albert Algoud pour les 80 ans de la première apparition du Capitaine Haddock dans le Crabe aux pinces d’or.

Rien ne prédestinait Archibald Haddock, capitaine de la marine marchande, à devenir le personnage préféré des lecteurs de Tintin. Au moment de sa première apparition dans Le Crabe aux pinces d’or, son caractère et son visage restent encore imprécis. Aucun trait ne le distingue a priori des nombreux personnages secondaires que Tintin a déjà croisés sans qu’ils prennent pour autant une place déterminante à ses côtés. Qualifié de « vieil ivrogne » par son second Alan, Had