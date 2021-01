Le Mug - invité 1 : Décryptage de la situation actuelle dans le milieu du cinéma sur Auvio

Les cinémas sont fermés depuis le 16 mars, avec une réouverture limitée entre juillet et octobre, vont-ils rouvrir un jour ? Dans quelles conditions ? Avec quels impacts sur le milieu ? Comment les distributeurs se portent durant cette période de crise ? On fait le bilan en compagnie de Thomas Verkaeren, directeur général de la distribution chez O’Brother distribution Et Jean-Yves Roubin, co-président de l’UPFF (Union des Producteurs Francophones de Films)