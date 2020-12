Le Mug - invité 1 : Bilan de l’année médiatique écoulée sur Auvio

Rencontre avec Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF pour dresser un bilan de l’année médiatique écoulée en cette période covid. Il y a un an, Monsieur Philippot jugeait « 2019 comme une année compliquée et extrêmement positive ! » Que dire de 2020 ? Année durant laquelle nous avons connu deux confinements, deux longues périodes pendant lesquelles il était plus que recommandé de rester à la maison… Un double confinement qui a été bénéfique pour les chaînes généralistes…