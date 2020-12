Le Mug - invité 1 : "Ramdam Evasion" : une plateforme cinéma en ligne pour vos soirées d'hiver sur Auvio

Le Tournai Ramdam Festival ne pourra pas se tenir cette année, qu’à cela ne tienne, place au RAMDAM EVASION ! Du 21 décembre au 21 janvier retrouvez en ligne (via Viméo on demand) une sélection des meilleurs films labellisé Ramdam !



Jean-Pierre Winberg, président du festival, évoque la programmation digitale qui passe par des documentaires, des fictions, des Ramdam belges datant de 2010 à 2020.



On y retrouvera, en partie : Incendies, Kiki Love To Love, Jojo Rabbit, Under The Tree, Madame, 10 ans de bruit, les dernières nouvelles du cosmos, etc.



La plateforme sera disponible en lign