Le Mug - invité 1 : Focus sur Gastronogeek 2, le retour ! sur Auvio

Rencontre avec Thibaud Villanova pour son livre « Gastronogeek 2 Le Retour » paru aux éditions Hachette Heroes. Son ouvrage nous propose de plonger dans les références les plus cultes de la pop culture pour un voyage au bout des saveurs et de la gourmandise avec pas moins de 42 nouvelles recettes inspirées par les grands univers de la pop culture : science-fiction, fantastique, jeux vidéo, mangas, comics... Des pas à pas photographiés pour les gestes techniques et les recettes de base. Des astuces et des conseils pour réussir toutes les recettes.