Génie sur le terrain, véritable icone en dehors. 'El Pibe de Oro', le 'Gamin en Or', est considéré comme un dieu en Argentine et à Naples, pays et club qu'il a menés au sommet. Il vient de s'éteindre à 60 ans, on revient sur son incroyable carrière en compagnie de Javier Prieto Santos, rédacteur en chef du magazine "SOFOOT"